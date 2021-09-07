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مراسل العالم: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مرتدين لباس عيدهم لإحياء ما يسمى رأس السنة العبرية بساحة مسجد قبة الصخرة

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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