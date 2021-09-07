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الصحة الايرانية: تسجيل 635 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 635 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 635 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 111 الفا و892 شخصا .

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم تسجيل 27 الفا و138 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 184 الف و124 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و606 اشخاص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و740 الف شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 19 مليونا و 982 الفا و954 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 10 ملايين و355 الفا و300 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 30 مليونا و338 الفا و254 جرعة.

واوضحت وزارة الصحة بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و677 الفا و880 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 246 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 144 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 58 مدينة.

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