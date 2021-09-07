حقل تمار.. الإمارات ماضية في تحالفاتها مع الكيان المحتل

العالم - الإمارات

واعتبر التقرير، الذي أعده سايمون هندرسون، وهو متخصص في شؤون الطاقة ومنطقة الخليج الفارسي، أن تعويل أبو ظبي الكبير على غاز الاحتلال لم تقابله إجراءات لتعويض الخسائر من خلال سعيها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات الموازية، مثل زيادة إنتاجها من النفط.

كما توجد العديد من العقبات الأخرى التي لم تعبأ بها الإمارات، حيث تنكّرت لدماء الفلسطينيين خلال الحرب غزة في أيار/ مايو الماضي، ولم تغير موقفها من التطبيع مع الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، وفق التقرير، فإن الاعتراضات داخل الاحتلال على تلك الصفقة لم تؤثر كذلك على الجانبين.

وقال هندرسون: "على الرغم من هذه المشاكل، لا تزال "إسرائيل" والإمارات تبدوان كشريكين طبيعيين قادرين على رسم معالم مستقبل طاقوي قابل للتطبيق، بالنظر إلى تمتعهما بعدد سكان مماثل وقطاعيْ تكنولوجيا متقدمة متشابهين".