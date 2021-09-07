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لبنان.. مراسل العالم: الرئيس اللبناني منح الشيخ الراحل عبد الامير قبلان وسام الارز الوطني وهو وسام يمنح لكبار الشخصيات في البلاد

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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