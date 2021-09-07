6 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان

العالم - صحة

يمكن أن تنكسر الحشوات في بعض الأحيان بعد فترة ما قد يسبب الحساسية والألم. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تطبيقها لتقليل هذا الألم، بحسب "only my health".

إليك ما يمكنك القيام به لتقليل الألم في أسنانك إذا كان الحشو يسبب لك مشاكل ويسبب الألم:

1. غسول الفم بيروكسيد الهيدروجين

يستخدم بيروكسيد الهيدروجين كمطهر يمكنه إبعاد البكتيريا مما يقلل الألم الذي يحدث بسبب الالتهاب. يمكن لغسول الفم هذا أيضًا أن يشفي اللثة ويمنع الالتهابات البكتيرية.

أضف 2 كبسولة من بيروكسيد الهيدروجين إلى الماء الدافئ

تناول المحلول في فمك لمدة 30 ثانية

مضمض فمك بشكل صحيح بالمحلول

اشطف فمك بالماء الدافئ لإزالة أي جزيئات بيروكسيد الهيدروجين المتبقية

2. الماء المالح

يعتبر الملح أداة فعالة للغاية لتقليل الألم والحساسية من الأسنان. تستخدم المياه المالحة لعلاج العديد من الحالات بما في ذلك الحساسية والألم.

يقلل الملح الالتهاب بسبب خصائصه المطهرة ويقلل من آلام الأسنان واللثة. يمكن أن تكون المضمضة بالماء المالح وسيلة فعالة إذا تم القيام بها بشكل صحيح.

أضف نصف ملعقة كبيرة من الملح في ماء دافئ واخلطه جيدا

تمضمض بمحلول الماء المالح في فمك لمدة 30 ثانية

افعل ذلك 2-3 مرات في اليوم

3. الكركم

يحتوي الكركم على مجموعة متنوعة من الفوائد. يمكن استخدامه لعلاج العديد من الأمراض التي يوجد بها التهاب.

يحتوي الكركم على الكركمين وهو مضاد للالتهابات ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا وهي مفيدة لحالة الألم الناتج عن الأسنان. يمكن معالجة الحشوة التي تسبب الألم والالتهابات عن طريق تناول الكركم مع الحليب أو الخضار أو كمكمل للحث على الشفاء.

4. العسل والماء الدافئ

العسل علاج ممتاز لعلاج اللثة وآلام الأسنان، وله خصائص مضادة للبكتيريا حيث يمنعها من مهاجمة الأسنان. يمكن أن يساعد أيضا في التئام الجرح داخل لثتك إذا حدث ذلك.

العسل مع الماء الدافئ يمكن أن يقلل الألم والتورم والالتهاب من الأسنان بطريقة فعالة. تمضمض بالعسل والماء الدافئ معا مرتين يوميا لتحقيق الفعالية.

5. الشاي الأخضر

يتم استهلاك الشاي الأخضر على نطاق واسع وأصبح علاجا شائعا لفقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي.

لكن الجزء المجهول هو أنه يحافظ على صحة الفم أيضا. يمكن استخدام الشاي الأخضر لتقليل الألم الذي يحدث بسبب حساسية الأسنان. إنه علاج منزلي صحي يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

6. كابسيسين

هذا هو المركب النشط في الفلفل الحار. الكابسيسين مركب مفيد للغاية يمكنه علاج ألم الحساسية لديك في فترة زمنية أقصر. له خصائص مسكنة تعالج متلازمة الفم الحارق. تسبب هذه المتلازمة ألما والتهابا في الأسنان، ويمكن أن يعالج تناول الكابسيسين هذا الألم بعد الحشو ويساعدك على البقاء بصحة جيدة.