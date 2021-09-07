الخارجية والطاقة الإيرانيتين تبحثان تنمية التعاون مع دول الجوار الشمالي

العالم - إيران

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أن وزير الطاقة علی أکبر محرابیان، بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وطاجيكستان، عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان.

وحضر هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية في طهران، ممثلون عن غرفة التجارة الإيرانية وسائر المراكز والمؤسسات المعنية، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول الجوار الشمالي، وآليات توسيعها.

كما بحث المشاركون، في هذا الاجتماع، الاقتراحات بشأن حضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة شنغهاي وتبادل الزيارات مع دولة طاجيكستان.