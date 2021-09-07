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الخارجية والطاقة الإيرانيتين تبحثان تنمية التعاون مع دول الجوار الشمالي

الخارجية والطاقة الإيرانيتين تبحثان تنمية التعاون مع دول الجوار الشمالي
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

عقد وزيرا الخارجية والطاقة الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لاستعراض سبل تنمية العلاقات والتعاون مع دول الجوار الشمالي ومناقشة اقتراح المؤسسات والجهات المعنية في هذا الخصوص.

العالم - إيران

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أن وزير الطاقة علی أکبر محرابیان، بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وطاجيكستان، عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان.

وحضر هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية في طهران، ممثلون عن غرفة التجارة الإيرانية وسائر المراكز والمؤسسات المعنية، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول الجوار الشمالي، وآليات توسيعها.

كما بحث المشاركون، في هذا الاجتماع، الاقتراحات بشأن حضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة شنغهاي وتبادل الزيارات مع دولة طاجيكستان.

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