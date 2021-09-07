مصادر 'إسرائيلية': لا معلومات حول الأسرى الذين انتزعوا حريتهم

العالم - الاحتلال

وكانت عملية 6 أسرى من سجن جلبوع، لانتزاع حريتهم شديدة الإحكام، قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية "الإسرائيلية".

مصادر صحيفة "اسرائيلية" اكدت صباح اليوم، انه لا معلومات جديدة حول أي تقدم بشأن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بقيادة أمير أسرى حركة الجهاد الاسلامي .

وقالت مصادر انه تم الليلة الماضية اقتحام منزل عائلة أحدهم في جنين وتم التحقيق مع عائلتهم الليلة .

سلطات الاحتلال الإسرائيلية قالت إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية": “لقد زحفوا على طول بضع عشرات من الأمتار، إلى فتحة النفق الخارجية، على بعد أمتار قليلة من جدار السجن تحت برج المراقبة”.

وأضافت: “تفحص مصلحة السجون شبهات حول استغراق الحارسة، التي تواجدت في برج المراقبة قرب الفتحة التي خرج منها الأسرى الستة، بالنوم”.

وتابعت: “يستدل من التفاصيل أن كاميرات المراقبة، وثّقت عملية الفرار غير أن السجانين لم يتابعوا الكاميرات في الوقت الفعلي”.

وقالت في هذا السياق: “تُظهر كاميرات المراقبة التابعة للسجن أن اثنين منهم توجها شمالا، إلا أن الشرطة تعتقد بأن هذه الخطوة جاءت لتضلل قوات الأمن”.

وقالت: “كشف التحقيق الأولي الذي أجرته مصلحة السجون أنه في حوالي الساعة 01:30 ليلاً، دخل السجناء الستة إلى حمام زنزانتهم وقاموا برفع إحدى الفتحات المعدنية الموجودة على أرضية الزنزانة ودخلوا الواحد تلو الأخر إلى الفتحة الضيقة للنفق”.

وأضافت: “وفق التقديرات، يبدو أنهم غيّروا ملابسهم وواصلوا عملية الهروب باستخدام سيارة كانت بانتظارهم”.

وتابعت: “في الساعة 1:49 صباحا، تلقت الشرطة مكالمة من أحد المستوطنين، كان يقود سيارته قرب سجن جلبوع، وأبلغ أنه شاهد شخصًا مشبوها قرب السجن ويحمل أغراضًا بيده”.

وأكملت هيئة البث "الإسرائيلية": “في حوالي الساعة 2:00 ليلاً، وصلت دورية شرطة إلى مكان الحادث، وفي تمام الساعة 2:14 أبلغ مواطن آخر عن مشاهدته مشتبه به في المكان”.

وقالت إن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة والوحدات الخاصة والجيش تواصل أعمال البحث عن الأسرى الستة.