400 رحلة إيرانية تنقل 30 ألف زائر لأربعينية الامام الحسين (ع) في العراق

العالم - إيران

وفي حديث لإحدى وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، بيّن حسن خوشخو أنه تم التخطيط لنقل 30 ألف مسافر إيراني لمطارات العراق في إطار 200 رحلة ذهابا و200 إيابا.

وأشار أن كافة شركات الطيران الإيرانية أبدت استعدادها بجدولة رحلات لنقل زوار أربعينية الأمام الحسين (ع).

"خوشخو" أكد أن الرحلات ستنطلق مبدئيا من 6 مطارات إيرانية وهي مطار الإمام الخميني الدولي في طهران ومشهد وشيراز وتبريز وإصفهان وأهواز، مستدركا أنه إذا ما تم التوافق على رفع حجم الزوار بين الجانبين الإيراني والعراقي سيتم تفعيل مطارات أخرى.