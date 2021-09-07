شاهد..مراسم تشييع الشيخ عبد الامير قبلان في روضة الشهيدين

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لانطلاق موكب تشييع الشيخ عبد الأمير قبلان إلى مثواه الأخير في روضة الشهيدين أفاد مراسلنا انه يتقدم الموكب العديد من كبار الشخصيات السياسية الحزبية والرسمية والنيابية بالاضافة الى مشاركة حشد كبير من المواطنين.

واشار مراسلنا الى ان:" الرئيس اللبناني منح الشيخ الراحل عبد الامير قبلان وسام الارز الوطني وهو وسام يمنح لكبار الشخصيات في البلاد وان كافة الاطياف السياسية والشخصيات وممثلين عن سفارات اجنبية شاركت في مراسم تقديم واجب العزاء".





واضاف مراسلنا ان :"وفدا خاصا من قبل قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخامنئي يشارك في مراسم تشييع الشيخ عبد الامير قبلان".

واعتبر مراسلنا ان الشيخ عبد الامير قبلان كان دائما من دعاة الوحدة واطلق نصرة اهل الجنوب ابان الاجتياح الاسرائيلي للبنان منوها الى ان التشييع سيكون من مقر المجلس الشيعي الاعلى حتى روضة الشهيدين حيث يوارى الثرى كما ان علماء الدين المسلمين والمسيحيين والشخصيات السياسية يشاركون في مراسم التشييع".

وقال مراسلنا ان جثمان الشيخ عبد الامير قبلان ودع لبنان بعد موارته الثرى في روضة الشهيدين".

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