روسيا تعلن موقفها بشأن حكومة طالبان

العالم - روسيا

وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول رد فعل الرئيس الروسي على دعوة طالبان للمشاركة بمراسم تشكيل الحكومة الأفغانية - "تعلمون أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الاعتراف بحركة طالبان".

وأضاف "في الواقع نراقب بعناية كل ما يحدث هناك، والأهم من ذلك أننا ما زلنا نحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت الأحد، أن روسيا تلقت إشارات من فرنسا وألمانيا فيما يتعلق باحتمالية عقد اجتماع بشأن الوضع في أفغانستان، إلا أنه لم يتم مناقشة عقد الاجتماع في إطار مجموعة الدول السبع.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "تلقينا إشارات من برلين وباريس منذ يومين بشأن عقد اجتماع، لكن صيغة مجموعة السبع لم تتم مناقشتها"، وذلك تعقيبا على بيان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي الذي قال فيه إنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع بمشاركة روسيا والصين يوم 8 سبتمبر.

وأضافت المتحدثة الروسية أن "كل ذلك يحدث وسط تصريحات مختلفة لدول مجموعة السبع بشأن روسيا ومشاركتها أو عدم مشاركتها في الاجتماع، هناك نقص في الفهم الواضح بين الشركاء لما يريدون من أنفسهم ومن العالم حولهم".

وكان موتيجي قد قال في وقت سابق إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع قريبا يركز على الوضع في أفغانستان، ومن المقرر أن يشارك فيه ممثلو روسيا والصين أيضًا، وأشار إلى أن هذه المشاورات قد تُجرى يوم 8 سبتمبر الجاري.