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الكرملين ينفي بشكل قاطع تورط روسيا في أحداث كاتالونيا

الكرملين ينفي بشكل قاطع تورط روسيا في أحداث كاتالونيا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف بشكل قاطع أي حديث عن تورط بلاده في أحداث كاتالونيا، مشددا على أن ما يتردد حول هذا الموضوع ما هو إلا اكاذيب . 

العالم - روسيا

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن لا نعرف شيئًا عما يتردد من أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا".

وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين:" نحن لا نعرف أيضا مدى موثوقية مثل هذه المقالات، التي تُنشر في بعض الصحف الأمريكية، فهي ليست سوى أكاذيب وشائعات"مؤكدا على أن بلاده ترفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات.

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مؤخرا مقالاً نقلاً عن تقرير استخباراتي أوروبي، مفاده أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا.

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