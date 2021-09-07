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واتساب تجري تعديلات لإعدادات الخصوصية بشكل مميز

واتساب تجري تعديلات لإعدادات الخصوصية بشكل مميز
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت شركة واتساب عن التحديثات لإعادة صياغة ميزة الخصوصية التي تم تقديمها منذ عدة سنوات من قبل الشركة.

العالم - العالم الرقمي

تعمل واتساب على إعادة العمل على إعدادات الخصوصية لكل من نظامي "Android" و"iOS" على الهواتف الذكية، بحسب ما ذكر موقع "wabetainfo".

​منذ عدة سنوات، نفذت الشركة 3 إعدادات للخصوصية وهي آخر ظهور، صورة الملف الشخصي، المعلومات الشخصية. تتيح لك هذه الإعدادات تحديد من يمكنه رؤية هذه البيانات عند التفاعل معك على التطبيق. لإدارة إعدادات الخصوصية هذه، قامت الشركة بوضع 3 خيارات هي الجميع، جهات الاتصال الخاصة بي، لا أحد.

هذا يعني أنه إذا كنت لا تريد أن ترى جهة اتصال معينة آخر ظهور لك، فسيتعين عليك تعيين إعداد الخصوصية لآخر ظهور لك على "لا أحد".

اليوم تعمل الشركة أخيرًا على تقديم خيار آخر يسمى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..."، حتى تتمكن أخيرًا من تمكين آخر ظهور لك عموما وتعطيله لجهات اتصال محددة.

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