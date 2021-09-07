الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوبي الخليل المحتلة

إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوبي الخليل المحتلة
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها فعالية لإقامة خيمة اعتصام في قرية التوانة جنوب شرق يطا جنوب الخليل المحتلة.

العالم - فلسطين

الخيمة اقيمت احتجاجا على التوسع الاستيطاني والاعتداء على ممتلكات المواطنين، والتي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود، واقليم حركة فتح في يطا.

الى ذلك، قال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية، واعتدت بالضرب على الصحفيين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين والنشطاء، عرف منهم الصحفي مصعب شاور، والمسن سليمان الهذالين، ومحمد الهذالين، ومتضامنين أجانب، أفرج عنهم بعد ساعة من احتجازهم.

ومنعت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية من الوصول إلى منطقة الحمرة شرق التوانة، حيث يحاول مستوطنو "ماعون" و"حافات ماعون" السيطرة على بئر للمياه وأراضي المواطنين الزراعية في المنطقة، كما أنهم يمارسون اعتداءات يومية بحق المواطنين كحرق للمزروعات، وتقطيع للأشجار، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

روابط ذات صلة

قوات الإحتلال تعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل المحتلة

اصابات بالاختناق واستهداف سيارة إسعاف في جبل صبيح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحثًا عن أسباب الفشل الاستخباراتي في جلبوع.. الاحتلال يكتشف.. بدأو بحفر النفق منذ عام!

بالفيديو.. فصائل المقاومة في غزة تعقد إجتماعا على ضوء التطورات الأخيرة

شاهد .. الى أين وصلت المفاوضات السياسية في أفغانستان؟

زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

الرئيس الألماني يصل إلى السويد في زيارة رسمية

انطلاق موكب جثمان الشيخ قبلان من المجلس الاسلامي الى منطقة الغبيري