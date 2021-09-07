إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوبي الخليل المحتلة

العالم - فلسطين

الخيمة اقيمت احتجاجا على التوسع الاستيطاني والاعتداء على ممتلكات المواطنين، والتي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود، واقليم حركة فتح في يطا.

الى ذلك، قال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية، واعتدت بالضرب على الصحفيين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين والنشطاء، عرف منهم الصحفي مصعب شاور، والمسن سليمان الهذالين، ومحمد الهذالين، ومتضامنين أجانب، أفرج عنهم بعد ساعة من احتجازهم.

ومنعت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية من الوصول إلى منطقة الحمرة شرق التوانة، حيث يحاول مستوطنو "ماعون" و"حافات ماعون" السيطرة على بئر للمياه وأراضي المواطنين الزراعية في المنطقة، كما أنهم يمارسون اعتداءات يومية بحق المواطنين كحرق للمزروعات، وتقطيع للأشجار، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.