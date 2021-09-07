الرئيس الألماني يصل إلى السويد في زيارة رسمية

العالم - اوروبا

واستقبلت ولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا، وزوجها الأمير دانيال، الرئيس الألماني وزوجته إلكه بودنبندنر في مطار ستوكهولم صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد ذلك رحب الملك كارل السادس عشر جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا بالضيفين، واصطحبهما على متن عربة ملكية إلى القصر الملكي، حيث من المخطط الترحيب بهما رسميا بمراسم عسكرية، وإجراء أولى المحادثات خلال مأدبة غداء.

وبالإضافة إلى كارل جوستاف، سيجري الرئيس الألماني أيضا محادثات مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر أيضا أن يلقي شتاينماير خطابا في البرلمان السويدي.

ويعتزم شتاينماير أيضا الاطلاع على قضايا مستقبلية، حيث يتركز برنامج زيارته على الابتكارات التي تتيح تأسيس نشاط اقتصادي صديق للبيئة ومحايد مناخيا. ومن المنتظر على سبيل المثال أن يطلع الرئيس الألماني على مشروع بحثي حول تشغيل الشاحنات الثقيلة بالكهرباء في شركة "سكانيا"، أكبر مصنع للسيارات التجارية. كما سيركز شتيانماير خلال زيارته على الإنتاج المستدام لخلايا البطاريات وإنتاج الفولاذ الصديق للبيئة باستخدام الهيدروجين.

وفي ختام زيارتهما، سيتوجه شتاينماير وبودنبندر إلى كيرونا، المدينة الواقعة في أقصى شمال السويد، بعد غد الخميس. وهناك سوف يتفقدان مركز "إسرانج" للفضاء، وهو مركز فضائي لأبحاث الصواريخ والبالونات. وستكون المحطة الأخيرة في برنامج الزيارة تفقد أكبر منجم في العالم للحديد الخام تحت الأرض بالقرب من كيرونا.