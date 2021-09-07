العالم - خاص بالعالم

الأمم المتحدة ناشدت دول العالم جمع نحو200 مليون دولار كتمويل إضافي، لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان مشيرة، وعلى لسان مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها ينس لاركيه إلى أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار والغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد".

ومن المقرر أن تجري مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان الاثنين المقبل خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش، أن أفغانستان تواجه كارثة إنسانية محدقة.

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أعلن من جانبه أن ثمانية عشر مليون أفغاني أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية بسبب الصراع والجفاف وجائحة كورونا وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريبا داعياً إلى إجراء دولي عاجل.

الإتحاد أشار إلى أن عشرات آلاف الأسر تركت منازلها طلبا للغذاء والمأوى في مناطق الحضر حيث يقيم البعض في مخيمات إغاثة دون طعام أو دخل.وناشدت طالبان كذلك المجتمع الدولي الاستمرار في دعم أفغانستان.

وقال متحدث باسم طالبان إن مارتن جريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وعد باستمرار المساعدات لشعب أفغانستان دون أن يحدد السبل إلى تحقيق ذلك خاصة وأن دول غربية أنهت وجودها الدبلوماسي مع انسحاب القوات الدولية من أفغانستان وسقوط حكومة اشرف غني أمام زحف طالبان الخاطف الذي تُوج بسيطرتها على العاصمة كابول في منتصف أغسطس آب.

وتخشى الدول الغربية أن تؤدي الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق والانهيار الاقتصادي إلى خروج مئات الألوف من اللاجئين الأفغان مما قد يشكل عبأً إضافياً عليها.

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