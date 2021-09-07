رويترز : أرامكو في حالة إغلاق بعد هجوم صنعاء

العالم- السعودية

وأضافت أن منشآت شركة أرامكو السعودية أغلقت منشآتها في الظهران ورأس تنورة والتي تضم بنية تحتية نفطية واسعة النطاق.

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف منشآت تابعة لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صماد٣ وصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار).

ولم تكن منشآة أرامكوا في المنطقة الشرقية هي المستهدف فقد اعلن العميد يحيى سريع عن استهداف وقصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزانَ ونجرانَ بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صماد٣.

وأشارت الوكالة إلى هجوم سبتمبر 2019 الأبرز للجيش اليمني على منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص بما في ذلك حقل نفط ومحطة معالجة والذي ادى إلى قطع 5 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية لأسابيع ، و إلى ارتفاع أسعار النفط والذي يثبت عجز السعوديين على اعتراض تلك الهجمات.