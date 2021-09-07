فصائل المقاومة في غزة تعقد إجتماعا على ضوء التطورات الأخيرة

العالم - مراسلون

لا تتوقف اجتماعات الفصائل عن الانعقاد في ظل احتدام المؤامرات على فلسطين عامة، وعلى المقاومة في قطاع غزة بشكل خاص.

وقد تمخض عنها منح الاحتلال مهلة حتى منتصف الشهر الحالي لكسر الحصار لاسيما في ظل غضب الفصائل من استمرار القصف الاسرائيلي على القطاع.



كل الوساطات المصرية والقطرية باءت بالفشل حتى هذه اللحظة فالاحتلال مازال يربط بين كسر الحصار وتسليم الجنود المأسورين، ولعل الرسائل التي ارسلتها المقاومة عبر الارباك الليلي أعادت السفير القطري الى غزة للتفاوض من جديد.



وبينما يتفاوض الوسطاء تستمر المقاومة الشعبية والشباب الثائر يواصل نفخ البالونات لتحلق فوق المستوطنات الاسرائيلية.

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية مؤتمرا تزامن مع عودة السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، والذي جاء لاستكمال نقل الرسائل بين حركة حماس والاحتلال، لاسيما في ظل اصرار حماس والفصائل على كسر كامل للحصار، وتهديدها بتفعيل ادواتها دون القبول بربط بين ملف الاسرى والاعمار.

ولهذا فقد أمهلت الفصائل الفلسطينية الوسطاء، مهلة جديدة لتحقيق مطالبها.



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