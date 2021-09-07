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رئيسي يدعو لتغيير النهج من الواردات إلى الصادرات غير النفطية

رئيسي يدعو لتغيير النهج من الواردات إلى الصادرات غير النفطية
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، على الأجهزة في مختلف المجالات الاقتصادية في البلاد لتغيير النهج من الواردات إلى الصادرات غير النفطية.

العالم - إيران

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أكد رئيسي ضرورة التخطيط لتحقيق قفزة في مجال الصادرات غير النفطية وقال: إن نهج الأجهزة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في قطاعات إنتاج الأغذية والأدوية، يجب تعديله من الارتكاز على الواردات إلى توطين إنتاج السلع وتوسيع الصادرات غير النفطية.

وتم في هذا الاجتماع دراسة السياسات التجارية وذات الصلة بالعملة الصعبة المتعلقة بتوسيع الصادرات وإدارة الواردات وتم تكليف وزارتي "المناجم والتجارة" و"المالية" بالتخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد العزم الوطني والتنسيق في سياق إزالة عقبات الإنتاج ودعم إنتاج السلع في الداخل خاصة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية.

وتقرر أيضا خلال الاجتماع مراجعة سياسة الواردات بهدف الحيلولة دون الاستيراد غير المنضبط للسلع التي يتم إنتاج مثيلاتها في الداخل.

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