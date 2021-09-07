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مراسل العالم : قبل قليل كان هناك اجتماع للصحفيين مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية وقال بانه من حق الاسرى انتزاع حريتهم

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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