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مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: معركتنا مع الاحتلال لن تنتهي قريبا

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: معركتنا مع الاحتلال لن تنتهي قريبا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ناهد الفاخوري أن معركتنا مع الاحتلال لن تنتهي قريبًا.

العالم - فلسطين

وأكد الفاخوري اليوم الثلاثاء في تصريح إن المنظومة الأمنية للاحتلال وإدارة سجونه وبعد الفشل الذريع الذي مُنيتا به تسعيان إلى تصدير الأزمة والانتقام من الأسرى باتخاذهما جملة من القرارات والإجراءات العقابية.

فاضاف إن إدارة السجون تُقلّص عدد الأسرى الخارجين إلى ساحة كل قسم (الفوره)، والمدة الزمنية إلى ساعة واحدة يوميًا، كما أنها تُغلق الكانتين ومغسلة الملابس في كافة السجون، وتمنع الحركة والتنقّل بين الأقسام.

وأشار الفاخوري الى أن إدارة السجون أوقفت الهاتف العمومي في قسم 1 بسجن رامون وقسم 4 بسجن النقب حتى إشعار آخر، مع العلم أنها أحد منجزات إضراب الكرامة 2 عام 2019، وفكّكت أيضًا الهيئة التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي وجرى توزيع أفرادها على غرف التنظيمات الأخرى في كافة السجون.

وأوضح الفاخوري أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بأن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ، وبالتالي الأمر سيأخذ أبعادًا كثيرة وخطيرة.

وشدّد الفاخوري على أنه سيكون للأسرى موقف في كافة السجون ومن كل التنظيمات ولن يسمحوا باستغلال الظرف لفرض عقوبات جديدة عليهم على غرار عقوبات 2014.

وبيّن الفاخوري أنه يجري حاليًا التنسيق مع الفصائل لبحث سبل الرد ومواجهة الإجراءات العقابية والانتقامية، وكافة الخيارات أمام الأسرى مفتوحة، موضحًا أن المطروح حاليًا وبشكل مبدئي هو إمّا الإضراب المفتوح عن الطعام، أو حلّ الهيئات والتنظيمات كافة، ويمكن الجمع بين الخيارين.

واعتبر الفاخوري أن الأسرى أمام معركة ممتدّة ولن تنتهي قريبًا، واصفًا المرحلة بـ"الخطيرة والحسّاسة التي تستوجب من الجميع الوقوف أمام مسؤولياتهم.

وقال في الختام إن استهداف أسرى الجهاد على وجه الخصوص يعود الى أن الأسرى أصحاب نفق الحرية ينتمون لـلجهاد.

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