مجلس الشورى اليمني يبارك عملية توازن الردع السابعة بالعمق السعودي

العالم- اليمن

وبحسب وكالة سبأ، اعتبر مجلس الشورى في بيان صادر عنه، أن العملية حقٌ مشروع لليمن، كفلته القوانين الدولية والمحلية في إطار الدفاع عن اليمن أرضاً وإنساناً ضد أي تهديد أو عدوان خارجي.

وأكد البيان أن الشعب اليمني، سيواصل الدفاع عن نفسه بكل السبل المكفولة له في القوانين الدولية حتى رفع الحصار وإنهاء الحرب التي تقودها السعودية والمرتزقة بغطاء أمريكي منذ ما يقارب سبع سنوات استخدمت فيه كافة الأسلحة المحرمة دولياً.

وطالب بيان مجلس الشورى، المبعوث الأممي الجديد العمل على إنهاء كافة أشكال الحصار وتجويع الشعب اليمني وفتح المطارات والموانئ اليمنية لتسهيل وصول المشتقات النفطية وإسعاف الحالات المرضية الحرجة التي يتطلب نقلها لتلقي العلاج في الخارج.

واستنكر البيان ردود أفعال بعض الدول حول عمليات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي والتي تتجاهل في الوقت ذاته قصف تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية للمدن اليمنية وقتل الأطفال والنساء تحت مسميات إعادة الشرعية الزائفة.

ودعا البيان كافة أطياف الشعب اليمني إلى مؤازرة أبطال الجيش واللجان الشعبية ودعم الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.