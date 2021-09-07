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عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع رئيس افغانستان الاسبق حامد كرزاي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تضم الاطياف الافغانية للوصول الى السلام المستدام

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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