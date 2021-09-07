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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب : زعيم طالبان يطلب من الحكومة الجديدة في أفغانستان التمسك بالشريعة
مراسل العالم : مقاتلات العدوان السعودي تشن اكثر من 30 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب باليمن
عبد اللهيان : الجمهورية الاسلامية في ايران تريد افغانستان خالية من الحروب والارهاب
عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع رئيس افغانستان الاسبق حامد كرزاي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تضم الاطياف الافغانية للوصول الى السلام المستدام
أ ف ب عن مصدر طبي: قتيلان و 8 جرحى بعد تظاهرة في هرات الأفغانية
سرايا القدس: لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم
سرايا القدس: نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خيارتنا مفتوحة
جمعة التايه: قمة السيسي وبنيت في الاساس تهدف للوصول الى التهدئة لان اشتعال الامور في غزة لايصب في صالح الاحتلال ومصر
جمعة التايه: الاسرى الذين فروا لم يركعوا للسجان الذي كان يعمل على تحطيم معنوياتهم
جمعة التايه: العملية شكلت صفعة للامن والمنضومة الامنية الصهيونية
عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع رئيس افغانستان الاسبق حامد كرزاي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تضم الاطياف الافغانية للوصول الى السلام المستدام
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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