مجزرة جديدة بحق قرويين في الكونغو الديمقراطية!

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وأفادت حصيلة أولية مساء السبت،من مصدر محلي عن مقتل 14 شخصاً في تلال تساني تساني وماباسانا في بلدة لونا سامبوكو الواقعة على الحدود مع شمال كيفو على مسافة نحو مائة كيلومتر جنوب بونيا.

وقال المسؤول المحلي ديودوني مالانغايي من بونيا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المدنيين الذين ذهبوا لجلب جثث الضحايا وجدوا 16 جثة أخرى في الأدغال، مما يرفع الحصيلة إلى 30 قتيلاً مدنياً».

وأكد مصدر أممي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا في الهجوم على لونا سامبوكو.

وبحسب شهادة رجل شارك في نقل الجثث، قُتل الضحايا بشكل أساسي بالمنجل أو بالرصاص أو ذبحاً.

ومنذ مايو (أيار)، يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة طوارئ إذ تم استبدال السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمواجهة العصابات المسلحة.