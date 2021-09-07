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30 قتيلاً على الأقل بــعطلة نهاية الأسبوع..

مجزرة جديدة بحق قرويين في الكونغو الديمقراطية!

مجزرة جديدة بحق قرويين في الكونغو الديمقراطية!
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أسفر الهجوم الذي نفذه في إيتوري متمردون يشتبه في أنهم من تحالف القوى الديمقراطية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية عن مقتل 30 شخصا على الأقل، كما ذكرت الأمم المتحدة ومصادر محلية اليوم.

العالم - افريقيا

وأفادت حصيلة أولية مساء السبت،من مصدر محلي عن مقتل 14 شخصاً في تلال تساني تساني وماباسانا في بلدة لونا سامبوكو الواقعة على الحدود مع شمال كيفو على مسافة نحو مائة كيلومتر جنوب بونيا.

وقال المسؤول المحلي ديودوني مالانغايي من بونيا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المدنيين الذين ذهبوا لجلب جثث الضحايا وجدوا 16 جثة أخرى في الأدغال، مما يرفع الحصيلة إلى 30 قتيلاً مدنياً».

وأكد مصدر أممي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا في الهجوم على لونا سامبوكو.

وبحسب شهادة رجل شارك في نقل الجثث، قُتل الضحايا بشكل أساسي بالمنجل أو بالرصاص أو ذبحاً.

ومنذ مايو (أيار)، يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة طوارئ إذ تم استبدال السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمواجهة العصابات المسلحة.

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