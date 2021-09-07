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حشمت غني: الأموال التي جمدتها أميركا هي ملك للشعب الأفغاني وليست لحركة طالبان حتى توقفها

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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