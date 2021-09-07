الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الذرية الدولية الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. خبير: ما حدث في سجن جلبوع هو صفعة لأمن الاحتلال

بالفيديو.. مجاهد: سنعمل على أن تضم الحكومة فيما بعد جميع الأطياف

وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

الأسرى الفلسطينيون ينقلون رسالة مهمة.. هذه فحواها

اتفاق بين 'الجزائر والنيجر' على العمل المشترك في قضايا عدة

شبكة أمريكية تعلن عن.. الأسابيع القادمة.. سيتم تحديد مصير رئاسة بايدن وشكل انتخابات الكونغرس!