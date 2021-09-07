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مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال: مخاوف من أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في قطاع غزة

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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