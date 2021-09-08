قناة عبرية: قتل الأسرى الستة سيؤدي إلى نشوب الحرب مع غزة

العالم - فلسطين

وأوضحت القناة، أن هذه التقديرات جاءت على خلفية المناقشات في الجيش، بأن الأسرى لن يُسلموا أنفسهم أحياء لقوات الجيش اذا ما تم العثور عليهم.

وبناءً على ذلك، فإن الجيش امتنع عن اعتقال أهالي وأقارب وعائلات الأسرى الستة في جنين خوفاً من الوصول لتطورات خطيرة في المنطقة، وفق القناة.

هذا وأكدت القناة العبرية ان الجيش دفع بالكتيبة 931 التابعة للواء "الناحل" من منطقة الجولان في الشمال الى خط التماس في جنين.

وبينت ان الاسرى سيحاولون تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية او عملية خطف لإسرائيليين تستوجب تحرير اسرى أخرين من السجون الإسرائيلية، حسب مزاعم الصحيفة.

ومن الواضح أن الاعلام العبري يريد الايحاء بأنه اذا استطاع اعتقال الأبطال الستة أو قتلهم أو عدم العثور عليهم، فانه لا يريد التصعيد مع غزة، بينما كان الموقف الفلسطيني واضحا، عندما توعدت فصائل المقاومة الاحتلال بتبعات القضية.