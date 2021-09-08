الانتخابات التشريعية في المغرب وتغيير الخريطة السياسية

العالم - مع الحدث

كيف تبدو التعديلات التي ادخلت علی القانون لتحجيم مقاعد حزب العدالة والتنمية؟ هل تكون الدوائر الجديدة ساحة معركة لتغيير الخارطة السياسية في البلاد؟ ماذا عن علاقة التعديل لإزاحة الاسلاميين عن الحكم ومسار التطبيع المتسارع في الرباط؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الخبيرة في الشؤون المغاربية د.سهام عزوز، والباحث في علم الاجتماع السياسي أحمد وحمان، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي.