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هاشتاغ.. عملية توازن الردع 7 + فيديو

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2021.09.08 - عملية توازن الردع السابعة التي أطلقها الجيش واللجان الشعبية في اليمن بدأت ضرباتها ضد العدوان السعودي، وآخر ضرباتها استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية.

العالم - اليمن

وكان هناك تفاعل واسع جدا مع عملية الردع اليمنية على مواقع التواصل.. "احمد المحطوري" كتب: أبطال اليمن يطلقون من تحت الحصار عملية توازن الردع السابعة ضد العدو السعودي وستة أبطال من الأسرى الفلسطينيين يطلقون من تحت السجن عملية توازن الردع السادسة ضد العدو الصهيوني.

"محمد العابد" أيضا علق: طائرات صماد تنفذ مرحلة سابعة من عدة سبعات. قصاص شرعي جدا ضد قتلته السبعة الكبار ورؤؤس ارتكاب جريمة اغتياله العدوانية عدوانا وتحالفا شيطانيا ومعه من تواطئوا من خونة وحاجات أدوات مرتزقة يستحقون عقابا وقصاصا عادلا ورادعا لأمثالهم يصدر عن القضاء بكل شفافية.

"أياد العماد" علق بدوره: بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود، ولا آل نهيان. ولا أي أحد في هذا العالم، سنكون شعبا حرا عزيزا.

أما حساب "شموخي يماني" فكتب: خيارات مفتوحة لاستهداف المطارات ومصافي النفط حتى تتوقف غارات التحالف على بلدنا ويتوقف العدوان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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