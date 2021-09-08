هاشتاغ.. مساعدات بحرينية فاسدة إلى أفغانستان + فيديو

العالم – أفغانستان

في هذا السياق أعلن نظام آل خليفة في البحرين إرسال مساعدات إلى أفغانستان.. لكن تقارير أعلنت أن قسما من هذه المساعدات منتهي الصلاحية وتم إيداعه في الحجز، لتثير هذه الحادثة انتقادات كثيرة لنظام البحرين ومساعيه الفاشلة لإثبات أنه حاضر بقوة على الساحة الدولية.

تعليقات كثيرة على هذا الموضوع في مواقع التواصل.. حساب "الواقع السعودي" كتب: فضيحة.. مساعدات تحوي موادا منتهية الصلاحية تصل مطار كابول من البحرين وأوامر طالبانية بإيداعها الحجز.

حساب "دبلوماسي قديم" علق أيضا: البحرين ترسل مساعدات طبية إلى أفغانستان منتهية الصلاحية وتم الحجز عليها.

أما "محمد بن كروم" فكتب: كما يقول المصريون.. اللي اختشوا ماتوا.

وأخيرا مع حساب "الحقيقة" الذي علق: ما دام منتهية ليش تكلفة طيران وخسائر شحن؟

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