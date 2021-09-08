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وصول قوات أمريكية إلى عدن لحماية الرئيس الفار "هادي"

وصول قوات أمريكية إلى عدن لحماية الرئيس الفار
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف ناشطون موالون لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، الثلاثاء، عن وصول قوات أمريكية إلى مدينة عدن المحتلة؛ وذلك لتأمين عودة الفار هادي خلال الأيام القادمة.

العالم - اليمن

وأكـد الناشطون في المجلس التابع للاحتلال الإماراتي، انتشار قوات من البحرية الأمريكية في مواقع مختلفة بالقرب من محيط قصر المعاشيق، المقر المرتقب لإقامة الفار هادي، مشيرين إلى أن هذه القوات الأمريكية تشرف على تجهيزات أمنية وفنية لمباني القصر.

وأشاروا إلى أن اتفاقا إقليميا بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان والسعودية قد يعلن خلال الفترة المقبلة يتضمن إرسال الفار هادي إلى عدن، على أمل طبخ اتفاق لمرحلة انتقالية على نار هادئة يخدم تحالف العدوان، مبينين أن الاتفاق يهدف إلى تصفية الفار هادي بإرساله إلى معاقل خصومه التقليدين في عدن.

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