صنعاء ترد على أميركا: الدعم الأمريكي لدول العدوان هو ما يطيل أمد الحرب

العالم - اليمن

وقال العجري، في تغريدة له: إن "حق الرد المشروع ليس هو ما يطيل الصراع، ما يطيله هو استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية"، مؤكدا أنه لولا هذا الدعم الأمريكي "لتوقف العدوان في عامه الأول".

وأضاف:" لولا الحماية السياسية الأمريكية لما استطاعت دول العدوان مقاومة ضغوط المجتمع الدولي والحقوقي ولكان قادة العدوان يلاحقون في المحاكم الدولية".

وكانت الولايات المتحدة زعمت، مساء أمس الأول، أن الضربات الصاروخية والجوية اليمنية على العمق السعودي "تطيل أمد الصراع"، في محاولة متكررة لتثبيت رواية مضللة تقدم فيها السعودية كـ"ضحية" لتبرير استمرار تقديم الدعم العسكري والسياسي لها، والتنصل من مسؤولية الجرائم والمعاناة المترتبة على هذا الدعم.

وجاءت التصريحات الأمريكية عقب إعلان القوات المسلحة عن تنفيذ عملية "توازن الردع السابعة" الكبرى التي استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام وجدة ونجران وجيزان، ردا على استمرار العدوان والحصار.