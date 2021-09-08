نفق الحرية وتوازن الردع 7 وسمير جعجع

العالم - هاشتاغ

01. أتى ستة أسرى فلسطينيين من خلف القضبان، ومن تحت الأرض خرجوا عبر نفق الحرية.. ستة أسرى حفروا نفق حريتهم من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي.

ومع انتشار خبر تمكن الأسرى الستة من الخروج من السجن، عمت أجواء الفرحة في الأراضي الفلسطينية لاسيما لدى أهالي الأسرى الأحرار.

#نفق­­_الحرية هاشتاغ سجل ترندنغ في أكثر من دولة احتفالا وتقديرا للعمل البطولي الذي قام به الأسرى الستة.

02. عملية توازن الردع السابعة التي أطلقها الجيش واللجان الشعبية في اليمن بدأت ضرباتها ضد العدوان السعودي، وآخر ضرباتها استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية.

وكان هناك تفاعل واسع جدا مع عملية الردع اليمنية على مواقع التواصل.. "احمد المحطوري" كتب: أبطال اليمن يطلقون من تحت الحصار عملية توازن الردع السابعة ضد العدو السعودي وستة أبطال من الأسرى الفلسطينيين يطلقون من تحت السجن عملية توازن الردع السادسة ضد العدو الصهيوني.

03. قبل أيام خرج زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احتفال عام متهجما على المقاومة اللبنانية.. ودعا جعجع الشارع الشيعي في لبنان إلى نبذ المقاومة والوقوف في وجهها، زاعما أن المقاومة هي سبب الخراب في لبنان.

والرد من الشارع الشيعي على دعوة جعجع جاء سريعا.

04. مع تواتر الأحداث الأخيرة في أفغانستان، سارعت دول عديدة لحجز مكان لها في المرحلة الجديدة في البلاد.

في هذا السياق أعلن نظام آل خليفة في البحرين إرسال مساعدات إلى أفغانستان.. لكن تقارير أعلنت أن قسما من هذه المساعدات منتهي الصلاحية وتم إيداعه في الحجز، لتثير هذه الحادثة انتقادات كثيرة لنظام البحرين ومساعيه الفاشلة لإثبات أنه حاضر بقوة على الساحة الدولية.

تعليقات كثيرة على هذا الموضوع في مواقع التواصل.

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