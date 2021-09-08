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وزير داخلية "طالبان" ومصير الملاحقة الأمريكية ومكافأة الـ 5 ملايين دولار

وزير داخلية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصبح الملا سراج الدين حقاني، الذي عرضت واشنطن سابقا خمس ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عنه، وزيرا للداخلية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان.

العالم-افغانستان

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة طالبان الجديدة، سراج الدين حقاني، هو زعيم "شبكة حقاني" الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة طالبان، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية والتخطيط والمشاركة في هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

ويشتبه في أن حقاني كان ضالعا في محاول اغتيال استهدفت الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في عام 2008.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد عرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقاله.

يشار إلى أن مقاتلي شبكة حقاني تولوا مسؤولية الأمن في العاصمة كابل مباشرة بعد سيطرة طالبان عليها في منتصف أغسطس الماضي.

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