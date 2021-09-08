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ليبيا.. تضافر الجهود من أجل إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة + فيديو

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

طرابلس (العالم) 2021.09.08 – يواصل الليبيون جهود المصالحة الشاملة من أجل إنهاء عشر سنوات من الصراع الداخلي حيث تم تبادل للأسرى بين قوات شرق البلاد وغربها إضافة إلى الإفراج عن عدد من المسؤولين السابقين.

العالم - ليبيا

لم يدخر الليبييون لا جهداً ولا وقتاً من أجل إتمام خطوة المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات الشعب الليبي التي استمرت طيلة عشر سنوات.

من جهته أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إطلاق "المصالحة الوطنية الشاملة" ليدعم هذه الجهود ويباركها.

محمد المنفي أكد أهمية تجاوز الخلافات ونبذ خطاب الكراهية والفرقة وإيقاف نزيف الدم الليبي.

وفي خطوة صريحة وجادة من خطوات المصالحة تم الإفراج عن السجناء الموقوفين بأحكام قضائية ومختلفة ،منذ سنة 2011.

هذا الإفراج بحسب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إنصاف للمظلومين وتعبيد طريق لمرحلة جديدة خالية من النزاعات السياسية والاجتماعية .

وتأكيداً على مبدأ المصالحة الشاملة أفرجت السلطات الليبية عن نجل رئيس النظام السابق معمر القذافي "الساعدي القذافي" والكاتب الخاص بالقذافي "أحمد رمضان" وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من تبرئة الساعدي من التهم المنسوبة إليه .

وفيما أطلقت بداية المرحلة التي ينتظرها كل الليبيون وتشكل خطوة مهمة من أجل تحقيق كل الاستحقاقات الدستورية، تدعو السلطات الليبية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبيين للعمل بيد واحدة ومبدأ واحد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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