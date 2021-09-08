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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل ذوي الأسرى المحررين من معتقل جلبوع في بلدات يعبد وعرابة جنوب جنين واعتقلت 3 منهم

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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