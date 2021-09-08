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مفتي عمان يشيد بعملية التحرير من سجن جلبوع

مفتي عمان يشيد بعملية التحرير من سجن جلبوع
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ "أحمد بن حمد الخليلي"، بقيام 6 أسرى فلسطينيين، بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي.

العالم - عمان

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "إن ما هيأه القدر السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون الكيان الصهيوني المحتل وأشدها مراقبة أمر له ما بعده".

وأضاف: "فإنه يُؤذِنُ بنصر اللّٰه القريب من حيث لا نحتسب جميعا".

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا فجر الإثنين في الخروج من فتحة نفق، حفروه من داخل زنزانتهم في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، إلى خارجه، وتحرير أنفسهم، ولم يعثر الاحتلال عليهم حتى الآن.

وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.

ويقبع 4 آلاف و850 أسيرا وأسيرة فلسطينية داخل 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف إسرائيلي، ويعانون من انتهاكات عديدة.

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