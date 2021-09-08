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الخزعلي يبحث مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ملف الانسحاب الأميركي

الخزعلي يبحث مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ملف الانسحاب الأميركي
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، مع وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ملف الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية العام الحالي.

العالم-العراق

واستقبل الشيخ الخزعلي الثلاثاء، وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، وبحث معهما ملف الانسحاب الأميركي المفترض من البلاد نهاية العام الحالي.

وبين الشيخ الخزعلي، خلال اللقاء على أن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة تراقب انسحاب الاحتلال الأميركي ولن تكتفي بالبيانات والتصريحات، مشيراً الى أن موقف الفصائل العملياتي سيعتمد على خطوات حقيقية لانسحاب الاحتلال الأميركي.

من جهتهما، اكد وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي للشيخ الخزعلي حتمية انسحاب الاحتلال الأميركي من العراق.

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الخزعلي يبحث مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ملف الانسحاب الأميركي