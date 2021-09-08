اتخذنا خطوات مهمة لنرتقي الى المستوى اللائق بالثورة

العالم - ايران

واضاف الأدميرال علي رضا تنكسيري لدى تفقده اليوم الاربعاء جزيرة تنب الكبرى في الخليج الفارسي مخاطبا افراد القوة البحرية : انكم أمل الشعب الايراني الذي يفخر بكم وأنكم تتحملون اليوم مسؤولية مهمة في حراسة حدود الجمهورية الاسلامية .

واشار الأدميرال تنكسيري الى إن الأعداء باتوا عاجزين ويائسين في مواجهة الثورة الإسلامية، وقال إن الثورة الإسلامية وفي ظل التوجيهات الحكيمة لنائب الإمام المهدي، السيد علي الخامنئي، قطعت خطوات كبيرة في تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة ، وان القوة البحرية لحرس الثورة اتخذت اجراءات استراتيجية وهامة لترتقي الى المستوى اللائق بالثورة.

وأوضح ان العام الماضي شهد تزويد القوة البحرية للحرس وعلى ست مراحل بانواع التجهيزات القتالية والعملياتية الأمر الذي عزز جهوزية هذه القوات.

واعرب قائد القوة البحرية لحرس الثورة عن ارتياحه لمستوى الاستعداد القتالي للمقاتلين المتواجدين في الجزر الايرانية بالخليج الفارسي، مؤكدا ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية، وقال: كما أعلنا مرارا فإن تحقيق الأمن في الخليج الفارسي ليس بحاجة الى الحضور الاجنبي وان بامكان دول المنطقة ان تدافع عن مصالحها بجدارة.