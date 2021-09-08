أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021

ابرار..

المتحدث بإسم رئاسة مجلس الشورى.. إيران تراقب بدقة مسار الأوضاع في أفغانستان

رويش ملت..

قائد فيلق القدس.. لن نسمح بزعزعة الأمن والأستقرار على حدودنا

قدس..

الفريق قاآني أمام مجلس الشورى.. ما يقرره ويريده الشعب الأفغاني مهم لنا

كيهان..

عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا تسجل رقما قياسيا في البلاد

جوان..

هزات إرتدادية لهرب أسرى فلسطينيين من جلبوع.. فوضى عارمة في سجون الكيان الصهيوني

ابتكار..

سفيرنا في بغداد يتحدث عن قرب إجراء جولة رابعة من المحادثات بين إيران والسعودية

عصر ايرانيان..

هل ستقرع طبول حرب قريبة.. المقاومة الفلسطينية تمهل الكيان الصهيوني فترة أسبوعين

خراسان..

طالبان وصدمة الإحتجاجات.. مظاهرات في كابل وهرات ومزار شريف ضد طالبان رغم الأجواء الأمنية

حمايت..

حركة طالبان تعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة وأنباء عن إستمرار المعارك في بنجشير

اطلاعات..

مظاهرات تأييد لأحمد مسعود في العديد من الولايات والمدن الأفغانية

جمهوري اسلامي..

حركة الجهاد الإسلامي.. الغارات الصهيونية الأخيرة على غزة محاولة للتعتيم على فضيحة سجن جلبوع

ايران..

حركة طالبان تعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء

الصحافة الایرانیة

آرمان ملي..

کتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها"تبعات سقوط بنجشير": ان سقوط اقليم بنجشير في شمال شرقي افغانستان بيد طالبان وتداعي المقاومة بزعامة احمد مسعود, تطور مفاجئ يطرح احتمال وجود مخطط امريكي بمشاركة قوى اقليمية لصالح طالبان, فسيطرة حركة طالبان على بنجشير والذي جاء بدعم باكستاني مباشر يعبد الطريق امام هذه الحركة لايجاد امارتها المنشودة.

إن مخاوف بلدان المنطقة والمجتمع الدولي لاترتبط بهذه الإمارة نفسها قدرما ترتبط بإحتمال عودة القاعدة و"داعش" لأفغانستان.

نعم ان هناك اجواء قلق دولية جدية خاصة في بلدان اسيا الوسطى والهند وايران وطاجكستان من احتمال تحول افغانستان الى ساحة تصول وتجول فيها جماعات ارهابية مدعومة من امريكا وحليفاتها لتهديد البلدان التي تنتهج سياسات مستقلة بالمنطقة.

قدس..

وكتبت صحيفة قدس في مقالها "الناقلات الإيرانية ورقة رابحة للبنان مقابل الغرب": هناك من يراهن في الغرب والمنطقة على اندلاع حرب اهلية في لبنان مع تفاقم ازمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وما تسببه من مشاكل معيشية خانقة, وهي ازمة ناجمة عن ضغوط وابتزازات سياسية واقتصادية غربية في الاساس. وفي خضم هذه الاجواء، جاء إرسال إيران ناقلات وقود للبنان تلبية لطلب الأمين العام لحزب الله , ضربة للمخططات التي تستهدف مستقبل لبنان.

فالحد من ازمة الوقود بوصول الوقود الايراني سيهدأ الاجواء بلبنان الامر الذي سيسهل جهود تشكيل حكومة جديدة للخروج من الفراغ السياسي في هذا البلد. والى جانب كل ذلك تجسد خطوة ارسال ناقلات ايرانية الى لبنان تحديا صريحا للحظر الامريكي على بلادنا وتحديا لكل التهديدات الصهيونية.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان "البحث عن طريق للتهرب من الواقع" إن زيارة وزيري الخارجية توني بلينكن والدفاع لويد استين لقطر وبلدان خليجية اخری تستهدف ابداء امريكا شكرها وامتنانها لتعاون هذه البلدان في تسهيل الانسحاب الامريكي من افغانستان, وهذا ما تقوله واشنطن. لكن الواقع هو شيئ آخر فمثل هذه الزيارات الإستعراضية لا تخرج عن كونها محاولة للتظاهر بأن أمريكا ما زالت قوة عظمى. رغم هزيمتها المنكرة بافغانستان وجلاءها المخزي من كابل وفشلها في سوريا والعراق. ان امريكا تريد عبر هذه الزيارات الاستعراضية القول بانها قامت بانجاز عظيم في مطار كابل وانها بحكم كونها قوة عظمى لا تنسى من يخدمها ويتعاون معها. وفي الواقع تريد امريكا ان تخدع نفسها بنفسها عبر مثل هذه التحركات متجاهلة واقع انه حتی حليفاتها الاوروبيات لم تعدن تعتبرنها قوة عظمى حقيقية.

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأفغانستان": ان ما تريده ايران هو عودة الامن والاستقرار واحلال السلام في افغانستان, ومن هذا المنطق تؤيد بلادنا اية مقترحات ومبادرات تعبد الطريق امام تحقيق هذا الهدف.

إن إيران تعد مبادرة تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأفغانستان تمثل جميع مكونات النسيج الشعبي الأفغاني.

وهي مبادرة مطروحة على جدول اعمال المؤتمر الافتراضي لوزراء خارجية بلدان الجوار الافغاني. ان تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة التمثيل السبيل الوحيد لوصول افغانستان الى بر الامان, ومن المؤمل ان تكون الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان بالامس خطوة في طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة.

خراسان..

وكتبت صحيفة خراسان في مقالها "عصر صاروخي جديد بشبه الجزيرة الكورية": دخلت كوريا الجنوبية ساحة سباق صاروخي مع شقيقتها الشمالية المجاورة اللدودة, حيث اجرت تجربة اطلاق صاروخ بالستي من غواصة في اعماق البحر.

إن هذه التجربة الصاروخية تمثل نقلة نوعية كبيرة في موازنات ومعادلات القوى بين الكوريتين.

نعم تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية نووية فيما تعتمد كوريا الجنوبية على وجود قوات امريكية على اراضيها في المعادلات الميدانية بشبه الجزيرة الكورية, ولكن يبدو ان الانكفاء الامريكي في العالم وتزايد عدم ثقة حلفاء امريكا بوعودها وسياساتها قد دفع بسيؤول نحو تعزيز قدراتها الذاتية فهذا الصاروخ قادر على حمل راس انفجاري بقدرة ثلاثة اطنان اي ما يشبه قنبلة ذرية تكتيكية, وكل غواصة كورية جنوبية قادرة على اطلاق ستة صواريخ بالستية بمدى خمسمائة كيلومترا من اعماق البحر, وهذا يعني اعطاء كوريا الجنوبية فرصة الرد بضربة مقابلة على اي هجوم شمالي, ضربة قد تتحول الى نووية بالمستقبل.

ابرار..

ونشرت صحيفة ابرار تقريرا بعنوان "إستمرار المعارك بين طالبان والمقاومة في بنجشير" جاء فيه: هذا ما تقوله مصادر مقربة من المقاومة الافغانية المناهضة لحركة طالبان, وتؤكد هذه المصادر ايضا أن طالبان لم تستطع السيطرة على جميع أرجاء بنجشير وأن تقدمها إلى مركز الإقليم تم بدعم عسكري باكستاني واسع.

وحول تراجع قوى المقاومة يبدو وحسب هذه المصادر ان مقاتلي المقاومة اضطروا للتقهقر الى المناطق الجبلية الوعرة مقابل غارات وهجمات المسيرات والهليكوبترات وسلاح الجو الباكستاني, الامر الذي عبد الطريق امام تقدم طالبان, ولكن المعارك ما زالت دائرة بكل شدة في بنجشير.