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الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا

الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية الأوروبية عن العمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين في تركيا، في إطار سعيها لتمديد الصفقة المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.

العالم-تركيا

وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي أوليفير فارهيليه إن "المفوضية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليار يورو توجه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الصفقة المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016".

وأكدت أن "بروكسل تولي أهمية كبرى للحوار مع شريك هام مثل تركيا للتعامل مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في أفغانستان".

وأشارت إلى أن "الحوار مع تركيا يكتسب أهمية إضافية باعتبارها جزءا من الدول التي يعتبرها الأوروبيون قريبة من أفغانستان ومعنية بالشأن الأفغاني والتي يتعين التعاون معها لدرء مخاطر هجرة أفغانية قادمة إلى أوروبا".

ورفضت بيزونيرو الإفصاح عما إذا كانت الحزمة المالية الجديدة المخصصة لتركيا ستغطي فقط مساعدات للاجئين الموجودين حاليا على أراضيها أم أنها ستشمل أنماطا أخرى من الدعم لضبط الحدود ومنع المواطنين الأفغان من الوصول إلى تركيا عبر إيران ومنها إلى الأراضي الأوروبية.

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