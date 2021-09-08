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نادي الأسير الفلسطيني:تدهور صحة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 56 يوما في سجن عيادة الرملة ونقله إلى إحدى المستشفيات بالداخل

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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