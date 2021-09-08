الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يقيم مساء غد مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أشتية يستخف بالعرضين الأميركي والاسرائيلي

أفغانستان شاهد.. تشكيل حكومة طالبان لتصريف الأعمال من لون واحد

ضباط سعوديون متورطون بقضية رشاوى بقيمة 57 مليون دولار

قائد الثورة الاسلامية يقيم مجلسا تأبينيا للمرجع الراحل محمد سعيد الحكيم

مفتي عمان يشيد بعملية التحرير من سجن جلبوع

الاحتلال يخيّر عوائل أبطال جلبوع بين تسليم أنفسهم أو تصفيتهم