قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يقيم مساء غد مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

قناة العالم
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسلة العالم: وحدات من الجيش السوري تبدأ عملية تفتيش في درعا البلد للتأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات الحربية
مراسلة العالم: دخول وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم السوري والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يقيم مساء غد مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
نادي الأسير الفلسطيني:تدهور صحة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 56 يوما في سجن عيادة الرملة ونقله إلى إحدى المستشفيات بالداخل
مراسل العالم: قتيل وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا بريف الحسكة السورية
مراسل العالم: مواجهات مع الاحتلال في بلدة عرابه بالقرب من جنين بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: إصابة بالرصاص الحي وصلت مستشفى جنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
مصادر روسية: قتيلان بانفجار للغاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب في انهيار عدد من الشقق
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: وحدات القمع لإدارة سجون الاحتلال نفذت ليلة أمس هجمة شرسة باستخدام الغاز على أسرى قسم 3 بسجن جلبوع
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يقيم مساء غد مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
الانتخابات التشريعية في المغرب وتغيير الخريطة السياسية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١
العالم الاسلامي
بانوراما .. تشكيل الحكومة في افغانستان والخلافات بين السعودية والامارات
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠
انقلاب الصورة
ماهي اسباب الهرولة الاماراتية للعلاقات مع تركيا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧
أهم الأخبار
سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٠
المشهد اليمني
عملية عسكرية في العمق السعودي والرياض تجند مرتزقة جددا في الحدود
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أشتية يستخف بالعرضين الأميركي والاسرائيلي
أفغانستان
شاهد.. تشكيل حكومة طالبان لتصريف الأعمال من لون واحد
ضباط سعوديون متورطون بقضية رشاوى بقيمة 57 مليون دولار
قائد الثورة الاسلامية يقيم مجلسا تأبينيا للمرجع الراحل محمد سعيد الحكيم
مفتي عمان يشيد بعملية التحرير من سجن جلبوع
الاحتلال يخيّر عوائل أبطال جلبوع بين تسليم أنفسهم أو تصفيتهم
مقالات و تحليلات
الاردن.. قانون بمرتبة 'جيد' فقط وأقل من 'المطلوب' بإنتظار 'موقف القصر'
نكسة وصفعة ستدخل تاريخ المحتل ولن ينساها!
عطوان: عملية نفق الحرية تشكل ضربة قاتلة لهيبة الحكومة الصهيونية
محطات وذكريات مع الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
خبراء: السيسي عاجز أمام أزمة سد النهضة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.