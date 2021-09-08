الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: دخول وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم السوري والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما الفرق بين الملح الأسود والملح العادي؟

الانتخابات المغربية ساحة معركة لتغيير الخارطة السياسية

روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي

قتلى وجرحى باستهداف سيارة لـ"قسد" شمال شرقي سوريا

استجرار الغاز المصري..مشروع استراتيجي وهذه أبرز تفاصيله

الإنتخابات في المغرب شاهد.. حملة انتخابية باردة بسبب الجائحة، وتبادل اتهامات بشراء الأصوات