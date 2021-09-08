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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم معتقل "رامون" وتستعد لنقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى أقسام أخرى وسط حالة من التوتر الشديد

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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