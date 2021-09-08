كسر زحوفات واسعة لمرتزقة العدوان في الحديدة

العالم - اليمن

وأعلنت "المسيرة نت" نقلا عن مصدر عسكري يمني، انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان على قرية الحيمة والمزارع المجاورة لها جنوب منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة 232 خرقا لقوى العدوان في جبهات المحافظة.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق 7 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجاح والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في الجاح.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت تحليق21 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا، و7 خروق بقصف مدفعي لعدد 118 قذيفة و196 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.