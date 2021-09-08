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الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الاسلامي: سنقاوم إجراءات الاحتلال الاسرائيلي القمعية ومستعدون لتقديم شهداء في سبيل الدفاع عن كياننا

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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