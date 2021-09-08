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حركة حماس تدين بشدة إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الانتقامية بحق الأسرى وتؤكد أنه لا يمكن السكوت عن هذه الجرائم والانتهاكات

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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