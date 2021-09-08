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الرعايا الافغان المقيمون في مدينة مشهد المقدسة شمال غربي ايران ينظمون وقفة احتجاجية أمام القنصلية الباكستانية رفضا للتدخل بشؤون أفغانستان

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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