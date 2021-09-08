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تيّار المستقبل يبدي استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في شمال لبنان

تيّار المستقبل يبدي استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في شمال لبنان
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

يبدي قياديّون في تيّار المستقبل برئاسة سعد الحريري، ، استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في بلدة التليل العكارية شمال لبنان.

العالم_لبنان

و كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الاربعاء ، بعد الانفجار السعوديون لم يسارعوا إلى مدّ يد العون أو تقديم المساعدات وعلاج الجرحى كما جرت العادة عند وقوع أحداث في منطقة عكار والشمال عموماً.

في المقابل، سارع الأتراك إلى استغلال الموقف والتحرّك على الأرض وتقديم بعض المساعدات ونقل بعض الجرحى إلى تركيا للعلاج.

وقع انفجار ضخم يوم الأحد 15 اغسطس الماضي في خزان وقود في شمال لبنان خلال تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين و ادى ذلك الى مقتل 28 شخصا على الأقل وأصيب نحو ثمانين آخرين بجروح جراء انفجار .

و في السياق وزّع حزب الله مساعدات مالية على أهالي شهداء وجرحى انفجار التليل في عكار شمال لبنان، بتكليف من أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، و ىفع 30 مليون ليرة لكل عائلة شهيد في تفجير التليل، و15 مليون ليرة لكل جريح.

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